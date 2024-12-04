"300 лодок для пересечения реки": Россия планирует захватить Херсон – FT

Цель России — усилить давление на Украину после возвращения Трампа в Белый дом.

Путинская армия может планировать наступление на Херсон через реку.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Как отметил глава ОВА Александр Прокудин для издания, Россия готовится к потенциальному наступлению на Херсонщину через Днепр. Для этого они собрали около 300 лодок для пересечения реки.

"Россия хочет начать здесь еще одно наступление", – добавил глава ОВА.

По информации представителя отряда "Юг" Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, оккупанты пытаются захватить речные острова и подойти ближе к западному берегу Херсона.

Также Financial Times добавили, что россияне совершили большое наступление на остров Казацкий к северо-востоку от города вблизи Новой Каховки.

Напомним, российские войска атаковали беспилотником пассажирский автобус в Херсоне. Среди погибших – волонтер Римма Бараненко.

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