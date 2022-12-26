300 погибших и раненых оккупантов на Херсонщине и Луганщине: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

За последние сутки оккупанты совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 декабря.

Ситуация в отдельных направлениях

Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском направлениях, Купянском, Авдеевском и Запорожском – пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Слобожанском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам Старицы, Огурцового, Волчанска и Редкодуба Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них: Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и Берестово на Харьковщине; Площанка и Диброва Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне обстреляли районы более 30 населенных пунктов. В частности, это – Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдеевка, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 15 населенных пунктов. Среди них – Новополье Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Дорожнянка, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Малые Щербаки на Запорожье.

На Херсонском направлении россияне продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Новоалександровки, Гавриловки, Республиканца, Новокаиров, Томариного, Тягинки, Никольского, Приднепровского, Инженерного, Антоновки и Херсона.

Потери врага

24 декабря украинские защитники нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника возле Половинкино Старобельского района Луганской области. Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих погибшими и ранеными.

25 декабря, на оккупированной части Херсонской области, захватчики потеряли до 50 военных убитыми и до 100 ранеными. Также уничтожены около 5 единиц военной техники разного типа.

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о продвижении ВСУ и уходе оккупантов в Рубежное.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, чего ожидать этой зимой на фронте.

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