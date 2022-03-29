31 марта — последний день подачи заявок на 6500 грн "єПідтримки": как получить помощь

31 марта — последний день подачи заявок на 6500 грн "єПідтримки": как получить помощь

Заявки на помощь в рамках программы "єПідтримки" подали уже 4,4 млн граждан.

Срок подачи заявок на получение помощи в рамках "єПідтримки" истекает 31 марта. Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Подавайте заявку до 31 марта, чтобы получить деньги. Зачисления поступают поочередно", — написал он на странице в Facebook.

Кроме того, меньше чем за месяц:

• 3,3 млн украинцев уже получили деньги

• 22 млрд гривен выплатили в целом

Министр также напомнил, что средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

"Помощь получит каждый, кто отправит заявку в "Дії" до 31.03 включительно", — отметил Федоров.

Напомним, что украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской войны в Украине, будут ежемесячно получать по 2 тысячи гривен. В Украине также была введена поддержка для работодателей, которые создают новые рабочие места для переселенцев.

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