В тяжелых боях на юге Покровска один из батальонов 32-й механизированной бригады продолжает героически удерживать оборону. Несмотря на тяжелые потери, бойцы демонстрируют невероятное мужество, хотя условия их подготовки и обеспечения остаются критически недостаточными.

Об этом рассказал военный обозреватель Юрий Бутусов.

По его словам, батальон пополнили мобилизованными бойцами практически за месяц до начала этих боев. Все они были признаны территориальными центрами комплектования (ТЦК) без должной подготовки.

"Это не были добровольцы, это люди, которых призвали с улицы и отправили в пехоту. Они не успели пройти полноценную подготовку, но попали в батальон, где, к счастью, были сознательные командиры", — отметил Бутусов.

Однако критическая нехватка техники и оснастки стала серьезной проблемой.

"Батальону, как и бригаде, не дали беспилотников или дронов. Все, что у них было, — это то, что предоставили волонтеры. В таких условиях пехота взяла на себя весь удар", — сообщил военный обозреватель.

По словам Бутусова, этот батальон выдержал недельку непрерывных штурмов со стороны противника. Однако потери оказались чрезвычайно высокими – 110 бойцов погибли или пропали без вести.

"Большинство вышедших на позиции людей погибли в бою. Это были люди, которые стали бойцами по характеру. Да, не все умели воевать, и не все смогли сопротивляться, но они держали рубеж до последнего", — подчеркнул журналист.

Напомним, сейчас Покровское направление одно из наиболее активных по количеству боеприкосновений.

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