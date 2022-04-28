33 млрд долларов для Украины от США: Зеленский рассказал, на что планируют потратить средства

33 млрд долларов для Украины от США: Зеленский рассказал, на что планируют потратить средства

Президент США Джо Байден сообщил, что попросит Конгресс о дополнительных 33 млрд долларов для Украины.

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что могут потратить эти средства.

В общей сложности, 33 млрд долларов планируют потратить на нужды ВСУ и гуманитарную помощь. Также средства пойдут в поддержку украинской экономики, которая пострадала от враждебного вторжения России.

"США подготовили новый пакет поддержки для Украины на 33 млрд долларов. В частности, более 20 млрд могут пойти на оборону, еще больше 8 млрд – запланированы на экономическую поддержку, еще 3 млрд будут направлены на гуманитарную помощь. Это очень важный шаг США, и я благодарен за него американскому народу и лично президенту Джо Байдену. Надеюсь, Конгресс быстро поддержит запрос на помощь нашему государству", — отметил Зеленский.

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Также президент добавил, что для США это недешевый шаг. Впрочем, негативные последствия от российской агрессии будут значительно больше для всего мира, если сейчас не помочь.

"Президент Байден вполне справедливо сказал сегодня, что этот шаг недешевый, но негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины и против демократии настолько масштабны, что по сравнению с ними эта поддержка США необходима. Вместе мы точно можем остановить российскую агрессию и надежно защитить свободу Европы", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о продовольственном потенциале Украины. Он отметил, что стабилизировать мировой продовольственный рынок может украинский экспорт.

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