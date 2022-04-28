33 млрд долларов Украине и санкции против российских олигархов: главные тезисы выступления Байдена

Президент США Байден 28 апреля выступил в Белом доме по поводу российско-украинской войны и поддержки, которую Штаты оказывают Украине.

ТСН.ua собрал главные заявления по выступлению Байдена.

Россия – агрессор

Президент США Джо Байден заявил, что Россия является агрессором и мир должен сделать все возможное, чтобы привлечь ее к ответственности. Он отметил, что цивилизованный мир не может наблюдать за тем, как Россия уничтожает Украину.

Помощь Украине

Администрация Байдена посылает в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины. По его словам, эта помощь должна быть утверждена как можно скорее.

Почему американцы должны помогать украинцам

Президент США признал, что помощь Украине "недешева" для американцев.

"Борьба в Украине – это борьба за свободу, и она недешевая, но будет дороже, если миром распространится российская агрессия. Этот законопроект (о выделении Украине 33 млрд долларов. — Ред.) нам нужен, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу", – сказал Байден.

Выбор стоит между поддержкой украинцев, когда они защищают свою страну или поддержкой, когда россияне "продолжают свои зверства", добавил он.

"Наши союзники по НАТО, наши партнеры из ЕС, они также оплачивают свою справедливую долю расходов, но мы тоже должны внести свой вклад", – сказал Байден. По его словам, помощь будет направлена на вооружение, финансирование, боеприпасы и другую экономическую поддержку.

Какое оружие получит Украина

Байден сообщил, что Штаты передали Украине ракетное и противокорабельное оружие и другое военное снаряжение. В то же время, партнеры передали артиллерию, танки и другое вооружение.

Президент США подчеркнул, что Украине нужно предоставлять новейшее вооружение.

НАТО не воюет с Россией