33 тыс. мариупольцев принудительно депортировали в РФ и временно оккупированные районы Донецкой области — Денисова

В оккупированных частях города продолжается жесткая зачистка мирных жителей.
Российские оккупанты продолжают незаконно вывозить жителей Мариуполя из города. По информации мэрии города, на сегодняшний день подтверждены данные о по меньшей мере 33 тысячах горожан, которые были принудительно депортированы в РФ и временно оккупированные районы Донецкой области.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по делам человека Людмила Денисова в Facebook.
Она также отметила, что СМИ страны-агрессора, ссылаясь на источники в военных ведомствах РФ, сообщают о более чем 700 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тысячи – дети. Из Мариуполя за период войны вывезено 134 тысяч человек.
Денисова сообщает, что в оккупированных частях города продолжается жесткая зачистка мирных жителей, которая проводится при содействии местных коллаборантов. Именно они передают оккупантам данные мариупольцев, в частности, работников государственных учреждений и правоохранительных органов. В городе также не прекращаются обстрелы жилых кварталов.
"Свидетели сообщают, что рашистские гвардейцы и «кадыровцы» проводят незаконные аресты, задержанных подвергают пыткам и казнят за любое проявление проукраинской позиции. Часть горожан попадает в фильтрационные лагеря, сейчас там находятся около 10 тысяч человек. Процедуры проходят медленно, ведь враг заинтересован в прикрытии своих позиций живой силой – мирными мариупольцами", — говорит она.
Денисова отметила, что действия армии РФ в Мариуполе – это акт геноцида украинского народа, в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда.
Напомним, Арестович объяснил, почему сейчас невозможно деблокировать Мариуполь военным путём.
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