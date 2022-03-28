33-й день войны в Украине: Зеленский назвал области, где ситуация остается очень сложной

33-й день войны в Украине: Зеленский назвал области, где ситуация остается очень сложной

Уровень потерь РФ даже в 90% не является аргументом, чтобы останавливаться в войне.

На Донбассе, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и южных регионах Украины ситуация остается напряженной из-за российского вторжения.

Об этом сообщил в новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский 28 марта.

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"Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым. Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донбасс, юг Украины, ситуация повсюду остается напряженной и сложной. Это безжалостная война против нашего народа, людей, детей", — сказал Зеленский.

Напомним, в Киевской области враг накапливает резервы и готовится к наступлению.

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