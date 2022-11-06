"35 — "300"-х": оккупант рассказал о потерях, стрельбе и пьянстве в армии РФ (перехват)

Находящийся на Херсонском направлении военнослужащий 239-го мотострелкового полка РФ обсуждает с женой потери, пьянство и дезорганизованность российской армии.

Главное управление разведки опубликовало перехваченный разговор оккупанта.

Так, оккупант из города Миасс Челябинской области рассказал, что украинские военные попали в одну из машин россиян, в результате чего ранили 35 оккупантов, один солдат — погиб. При этом он отмечает, что оккупанты сами виноваты.

"Да они сами виноваты – они легли около Урала, и машину вье**ли. А такого делать нельзя, нельзя кучковаться", — рассказал захватчик.

Россиянин также рассказывает о постоянном пьянстве солдат армии РФ.

"Да пи***ец, что здесь вчера происходило. Начпрод есть у нас здесь. Ну, кто выдает нам эту хавку. Ему вчера прикладом раз 6 дали", — сказал оккупант.

Жена россиянина настаивает, что им нельзя и не стоит пить на войне, однако оккупант убеждает ее, что пьянство – это массовое явление среди российских военных.

"Тут же слева от нас "разведосы". Ну, разведка. Я ночью поднимаюсь, где-то около 12 вечера - стрельба идет возле нас прямо. Оказывается, там "разведосы" пошли за провизией и смотрят в ночник, и перепутали с хохлами. Давай друг у друга х**чить", — рассказал солдат РФ.

Напомним, ГУР опубликовал разговор оккупанта, который рассказал, что украинская артиллерия их эффективно уничтожает, а их командиры откровенно им заявляют, что "они идут на убой, а женщины потом еще родят деб**ов".

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