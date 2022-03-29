35 тыс. грн за 14 дней: в Тернополе задержали аферистку, которая сдавала переселенцам чужую квартиру

35 тыс. грн за 14 дней: в Тернополе задержали аферистку, которая сдавала переселенцам чужую квартиру

Мошенница сняла квартиру за 4 тыс. грн в месяц, а переселенцам сдавала ее за 2500 грн в сутки.

В Тернополе задержали аферистку, которая перед войной арендовала квартиру за 4 тыс. грн и сдавала ее переселенцам из Киева за 35 тыс. грн за 14 дней.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Жительница Киева рассказала, что она вместе с родственниками переехала в Тернополь. Сначала семья жила в общежитии, однако впоследствии решила арендовать квартиру.

Тогда киевлянка нашла женщину, предложившую ей жилье на улице Коновальца. Сутки стоили 2500 грн. Переселенка отметила, что жительница Тернополя не показала ей никаких документов на право собственности на жилье и отказалась подписывать документы об аренде.

Также условия проживания в квартире были ужасными, однако у переселенцев не было другого выбора, а потому согласились на это.

"На квартире прожили киевляне 14 дней и начали искать что-то дешевле. Уже впоследствии они узнали, что попали в ловушку аферистки. Квартира не принадлежала Наталье. Она сняла ее в первые дни войны за 4 тысячи в месяц и решила сдавать вынужденным переселенцам посуточно", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали аферистку. Она согласилась вернуть семье потерпевших часть средств. Полиция продолжает расследовать подобные преступления.

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