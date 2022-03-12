36 поврежденных окон: оккупанты массово обстреляли больницы Николаева (фото, видео)

Оккупанты продолжают атаковать Николаев.

Российские оккупанты в ночь на 12 марта начали хаотично обстреливать Николаев. Под огонь захватчиков попали в частности онкологическая больница и станция экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко.

Известно, что в результате вражеских обстрелов пострадала станция экстренной медицинской помощи. Оккупанты повредили кареты "скорой помощи" и здание медиков.

Пули врага попали прямо в медицинский кабинет. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, повреждены онкологическая лечебница и офтальмология.

Напомним, вечером 11 марта российские оккупанты начали хаотическую стрельбу по Николаеву, слышны взрывы и видны пожары.