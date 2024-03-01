"37 билетов на концерт Кобзона": на Авдеевском направлении ВСУ ликвидировали штурмовой взвод РФ – видео

Украинские военные продолжают уничтожать противника.
Вооруженные силы Украины ликвидировали на Авдеевском направлении, под Степовым, штурмовой взвод россиян.
Видео опубликовал один из украинских Telegram-каналов.
На кадрах видны подбитый российский танк и тела российских захватчиков.
Российские паблики пишут об уничтожении 37 военнослужащих ВС РФ.
"По факту там целый взвод попал в засаду. Дело под Степовым было. Вышестоящему командованию, конечно, нужно задать вопросы, если засада. Если кассеты – то обвинять кого-то глупо", — пишут россияне.
Напомним, в Воздушных силах раскрыли, как удалось уничтожить 13 российских самолетов в месяц.
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