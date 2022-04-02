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38-й день войны в Украине: Арестович рассказал о ситуации на Херсонском направлении

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38-й день войны в Украине: Арестович рассказал о ситуации на Херсонском направлении

Getty Images

Наступательные действия маленькие, тактические, "но все же наступательные", заметил Арестович.

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Херсонском направлении.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 2 апреля.

"Наши войска на Херсонском направлении продолжают наступательные действия – тактические, маленькие, но все же наступательные. Противник держит оборону", – сказал он.

Арестович напомнил о позорном поражении армии Российской Федерации уже в 13-14 раз в Чернобаевке. По его словам, украинские защитники уничтожили батальон российских вооруженных сил.

Как ранее сообщалось, в Херсонской области захватчики похитили городского главу Таврического.

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