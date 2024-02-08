385 боевых вылетов: во время выполнения боевой задачи погиб украинский пилот Владислав Рыков

На фронте во время выполнения боевой задачи 7 февраля погиб пилот Владислав Рыков, на счету которого 385 боевых вылетов.

Об этом написал боевой собрат, летчик-штурмовик Воздушных Сил ВСУ Ростислав Лазаренко в социальной сети.

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"Вчера мне вырвали сердце. 07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой брат, член нашей боевой семьи, мой заместитель — Владислав Рыков. На его счету 385 боевых вылетов — это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих. Для меня это чрезвычайно тяжелая потеря, так как за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе", — говорится в его сообщении.

Лазаренко добавил, что у погибшего Героя осталась жена и маленькая дочь.

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