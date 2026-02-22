4 года войны в Украине: почему США не удается приблизить мир — AP

Война в Украине продолжается / © Associated Press

После четырех лет полномасштабной войны, развязанной Россией, перспективы мира для Украины остаются призрачными, даже несмотря на активные попытки Вашингтона продвинуть переговорный процесс.

Об этом пишет Associated Press.

Медленное наступление и огромные потери

После провала плана быстрого захвата Киева в 2022 году боевые действия превратились в затяжную войну на истощение вдоль более 1200 км фронта. По оценкам западных аналитических центров, суммарные потери сторон могут достигать почти 2 млн убитыми, ранеными и пропавшими без вести», — говорится в материале.

Россия контролирует около 20% территории Украины, включая Крым, аннексированный в 2014 году. Тем не менее, темпы ее продвижения после февраля 2022 года остаются мизерными. По словам генсека НАТО Марка Рютте, скорость наступления РФ сравнима со «скоростью садовой улитки».

«За последние два года российские войска продвинулись примерно на 50 км вглубь Донецкой области, ведя изнурительные бои за отдельные укрепленные пункты», — пишут аналитики АР.

Война дронов и удары по энергетике

Этот конфликт стал первым в истории, где беспилотники играют решающую роль. Обе стороны активно применяют БПЛА — от тактических до дальнобойных. Украина компенсирует нехватку ресурсов высокотехнологичными решениями, в то время как Россия наращивает производство и использует новые типы дронов, в частности, на оптоволоконном управлении.

Этой зимой Россия значительно усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, повлекши масштабные перебои с электроснабжением. В ответ Киев активизировал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам в глубине территории РФ.

Переговоры под давлением США

Президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении быстро завершить войну, активизировал дипломатические усилия. Вашингтон выступает посредником в переговорах между Киевом и Москвой, однако позиции сторон остаются диаметрально противоположными.

Владимир Путин настаивает на выводе украинских войск с территорий, которые Россия незаконно объявила «своими», а также на отказе Украины от вступления в НАТО и ограничении ее военного потенциала. Киев эти требования отвергает.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, выступает за прекращение огня по существующей линии фронта и получение четких гарантий безопасности от США и союзников. В то же время, Кремль отказывается от «замораживания» конфликта без комплексного соглашения.

Аналитики отмечают, что для Москвы война — это не только территориальный вопрос, но попытка вернуть Украину в сферу своего влияния.

Возможен ли мир в ближайшее время?

Белый дом, по словам Зеленского, рассчитывает на достижение договоренностей к лету. Однако взаимное недоверие, принципиальные разногласия и продолжение боевых действий делают быстрое урегулирование маловероятным.

Несмотря на экономическое давление санкций и замедление роста, русская оборонная индустрия продолжает работать на полную мощность. Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Запада и не соглашается на уступки, которые могут поставить под угрозу ее суверенитет.

Так, как считают аналитики издания, даже при активном посредничестве США мир после четырех лет войны остается недостижимой перспективой.

«Конфликт продолжает истощать обе стороны без очевидных признаков», — говорится в материале.

Отметим, что министр иностранных дел Андрей Сибига ранее сообщил о рассмотрении возможности создания специальной экономической зоны. Это считается одним из вариантов выхода из тупика в переговорном процессе из РФ.