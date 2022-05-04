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4 мая состоится эвакуация из Токмака и Васильевки в Запорожье: место и время сборов

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4 мая состоится эвакуация из Токмака и Васильевки в Запорожье: место и время сборов

Telegram: Сергей Гайдай

Сегодня, 4 мая, согласована эвакуация мирных жителей из двух городов Запорожской области в город Запорожье.

Вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в среду, 4 мая согласован гуманитарный коридор для эвакуации людей из Запорожской области.

Место и время:

  • Токмак – в 15:00 на выезде из города (бывшее кафе "Нирвана");
  • Васильевка – в 16:00 на блокпосте "Тарелка".

Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуация обязательно состоится.

Напомним, в Энергодаре 4 мая будет работать гуманитарный коридор.

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