4-местная камеры на 39-рых и избиение в Таганроге: винничанка, защищавшая Мариуполь, пережила пленение непокоренной

Из рашисского плена домой в Винницкую вернулась Наталья Фиялова, которая с рашистами говорила исключительно на украинском и не сказала то, чего они так хотели.

Непокоренная даже в плену — винничанка, защищавшая Мариуполь, вернулась домой после 7-месячной неволи, говорится в ТСН.

48-летняя Наталья Фиялова служит в 501-м батальоне морской пехоты. В армию пошла добровольцем с 2018 года, сначала была парамедикиней, впоследствии – помощницей гранатометчика.

С началом полномасштабного вторжения рашистов подразделение Наталии защищало Мариуполь. Она с собратьями оказалась в окружении металлургического комбината имени Ильича. Бомбы, круглосуточные обстрелы, десятки раненых и убитых, морские пехотинцы держались до последнего, пока не пришел приказ выходить. “Мы когда покидали завод, мы даже не знали, что идем в плен, приказ был, мы идем на укрепление. Сели в бус, нас было 15 человек, и нас повезли, и когда приехали слышался русский говор и положили лицом в асфальт и тут началось, я думала конец, нас расстреляют”, — вспоминает Наталья.

На видео из решетских пабликов Наталья лежит лицом к асфальту, подняться орки ей позволяют только для интервью по прокремлевским каналам. Цель была – напугать женщину и выбить нужные пропагандистам признания, но не получилось. На все вопросы женщина отвечала на украинском и спокойно. После этого начался ад, вспоминает Наталья. Сначала СИЗО в Оленевке. “Камера у нас была четырехместная и там было нас 39 девушек. Кто на полу, на нарах по трое, на столе, друг на друге, у туалета”, — рассказывает военная.

Но хуже всего ждало уже в России. В Таганроге и Белгородских Валуйках над женщинами издевались только потому, что украинки. Это были очень унизительные слова, нецензура, били очень ногам, мне немного повезло. Одной девушке на допросе проломили голову сзади, сейчас эта девушка очень мучается”, — рассказывает бывшая пленница.

В плену она провела почти семь месяцев, но не сломалась, верила, что вернется домой. “Открываю глаза, если стоят автобусы или КРАЗЫ – это обмен, если автозаки, это по этапу. Открываю глаза – стоит КРАЗ. Мороз по коже. Едем Крым, Херсон, Бердянск, Запорожье, Васильевка, думаем вот родная земля”, – говорит Наталья.

Она уже прошла лечение, впереди еще реабилитация, но главное лекарство – родная земля и семья, говорит женщина. Сейчас она в родительском доме Винницкой области, не отходит от внука. Сердце крает только одно: ее муж, которого встретила также на фронте, до сих пор ждет освобождения. "Муж там мой в плену, я даже не знаю что с ним", — рассказывает Наталья.

Она верит, что мужчина вернется, а после победы они вместе поедут путешествовать по Украине. Увидят свободный Бердянск, где Наталья жила когда-то, Мариуполь, который она защищала, и обязательно Крым, потому что он наш.

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