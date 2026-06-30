40-дневная операция СБУ погружает Россию в безвозвратный кризис и подталкивает Путина к переговорам, - эксперт

взрывы в РФ

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Россия будет гореть и стоять в очередях за бензином в ближайшие 40 дней в рамках операции по принуждению врага к миру, которую Президент Зеленский поручил провести СБУ.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт считает, что 40-дневный марафон принуждения России к миру от президента Зеленского и главы СБУ Тучи — это демонстрация нового подхода. «Россия должна каждый день платить за свое решение продолжать войну. Не только на фронте, но и в собственном тылу. Именно в этом сегодня состоит одна из ключевых ролей СБУ. Не ждать, пока враг нанесет новый удар. А навязывать ему собственную повестку дня, заставлять жить в постоянном напряжении и постепенно лишать возможности вести войну. Так что на россии и дальше будет "облачно", - подчеркивает политолог.

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Эксперт акцентирует, что каждый дрон СБУ, делаемый дипстрайком в РФ, приближает поражение Путина. «Служба последовательно выявляет критические точки, от которых зависит способность России продолжать войну и профессионально давит на них. Нефтяная инфраструктура. Средства ПВО. Логистика. Военные производства. Корабли. Все, что позволяет агрессору воевать. 40-дневная операция погружает россия в безвозвратный кризис», — отмечает Курпас.

«Экономический эффект ударов по нефтегазовой сфере огромен. Без бензина и дизеля нельзя собрать урожай, одна за другой будут замедляться разные отрасли экономики. Поэтому самый большой украинский козырь — дальнобойные удары СБУ по российским НПЗ и другим нефтегазовым объектам. Служба сегодня стала одним из самых эффективных инструментов нанесения ударов по военному потенциалу России. Причем, не на уровне отдельных тактических операций, а на уровне стратегического воздействия. Именно поэтому поручение Президента провести 40-дневную программу давления на РФ выглядит закономерным. Эту задачу получила структура, которая уже неоднократно доказала, что способна изменять правила игры на войне», — резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что в рамках 40-дневной операции СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию «Второво», которая обеспечивает горючим московский регион. Первый удар подчиненных Евгения Облака по Капотне запомнился всем яркими кадрами «полета люка от НПЗ над москвой». Дальнейшие удары еще увеличивают проблемы с бензином в «стране-бензоколонке».

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