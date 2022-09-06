40 дней после казни военнопленных в Оленевке: Россия до сих пор не предоставила списки убитых украинцев

Через 40 дней страна-террористка Россия, совершившая террористический акт в колонии в Оленовке, не предоставила украинской стороне списки погибших военнопленных.

Кроме того, Россия не разрешила миссии ООН посетить место убийства украинских военных, а также не пустила представителей Международного комитета Красного Креста к пленным, которым во время теракта удалось выжить.

Об этом сообщил в социальных сетях советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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"40 дней с момента циничной казни украинских пленных в Оленовке. За это время Россия не пустила на место убийства миссию ООН, не допустила представителей МККК к пленным и не предоставила данных по количеству убитых. Или у кого-то еще есть сомнения в том, кто стоял за этим кровавым терактом?", – написал он.

Напомним, родные пленных защитников Мариуполя, от которых пять месяцев нет никаких известий, просят мировое сообщество помощи.

100 дней в Оленовской колонии – истории пленной жительницы Мариуполя

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