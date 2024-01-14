40 лет и старше: комбат о критической потребности ВСУ в молодых солдатах

Вооруженные силы нуждаются в молодых солдатах, в то время как в армии находятся в основном мужчины старшего возраста.

Об этом заявил командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко, передает "Эспрессо".

Он считает, что в новом законопроекте о мобилизации следует снизить мобилизационный возраст.

"Для нас очень странно выглядит то количество времени, которое оказывается необходимо для обсуждения законопроектов для десятков изменений в закон до того, что оказывается кто вообще сомневается, нужна ли нам мобилизация. То есть с линии фронта это выглядит очень неприятно, очень дико и непонятно. Конечно, что в войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом и качество даже приходящего личного состава оставляет желать лучше. В основном это мужчины очень старшего возраста с кучей проблем", – отмечает комбат.

По его словам, средний возраст солдата достигает более 40 лет, а потому не хватает молодых ребят, которые усилили бы подразделения.

"Те, кто пришли со мной в первые дни полномасштабной войны, уже банально во многих подразделениях закончились, не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам. Те, кто пришел из самого с начала они плавно уже закончились.

Единственная эмоция, которая есть в отношении мобилизации в войсках, это почему так долго и почему столько сомнений. Есть очень много людей, которые пытаются это саботировать", – говорит Алексей Тарасенко.

Напомним, 11 января после значительных дискуссий в Раде было принято решение вернуть проект закона на доработку. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, некоторые положения законопроекта о мобилизации прямо нарушали права человека, некоторые не были оптимально сформулированы.

Позже стало известно, что Кабинет министров официально отозвал скандальный законопроект о мобилизации. Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. Впоследствии стало известно, что будет в новом законопроекте.

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