40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения, небоеспособна – военная разведка

Новый армейский корпус в РФ смогут сформировать только к концу ноября.

40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения, небоеспособна, поскольку новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте.

Об этом в эфире Военного телевидения заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения, небоеспособна. Потерпев военные неудачи и катастрофические потери личного состава и техники, Россия пытается создавать новые воинские части и соединения... Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в армию", — отметил он.

Скибицкий считает, что новый армейский корпус в России смогут сформировать только до конца ноября.

"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема - человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца", — сказал он.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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