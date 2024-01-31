400 окупантов на километр: украинская дипломатка в ОБСЕ рассказала о безумных потерях России

Во время продвижения на один километр по территории Украины российская оккупационная армия теряет в среднем 400 своих солдат. Такие подсчеты привела заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Наталья Костенко в среду, 31 января, во время очередного заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ в Вене.

Об этом сообщает Укринформ.

"Имея значительное преимущество как в живой силе, так и в вооружении, российские войска продолжают нести значительные потери. В среднем российские вооруженные силы теряют 400 солдат на каждый километр продвижения", — цитирует информационное агентство украинскую дипломатку.

Также читайте Рекордный результат: сколько спецтехники армии РФ уничтожили ВСУ в январе 2024 года

Наталья Костенко напомнила, что российское вторжение сопровождается масштабными воздушными ударами. В частности, по ее словам, всего за два месяца, в течение декабря-января, российские войска выпустили более 600 ракет и 1000 БПЛА типа Shahed по территории Украины.

Однако, отметила дипломат, несмотря на такие усилия, государству-агрессору не удается достичь своей цели — "демонтажа украинской государственности и уничтожения украинской нации".

Наталья Костенко отметила важность военной помощи от западных партнеров для противостояния российской агрессии.

"Тяжелые бронированные машины, в том числе танки, современные системы противовоздушной обороны и боевые самолеты необходимы для защиты гражданского населения и освобождения суверенных территорий Украины. Мы благодарны нашим международным партнерам за помощь в повышении боеспособности Украины", — сказала она.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть линию боевого столкновения вглубь Украины, чтобы дальнобойное оружие не доставало до территории РФ.

Читайте также: