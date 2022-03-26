4000 мариупольцев, колонну которых оккупанты блокировали несколько дней, уже прибывают в Запорожье – Тимошенко

Колонна два дня простояла в поле, она была заблокирована российскими блок-постами.

Мариупольцы из эвакуационной колонны, которую двое суток блокировали оккупанты, уже прибывают в Запорожье.



«У нас хорошие новости из Запорожской области. Колонна, в которой находились более 4000 мариупольцев, продолжает свое движение и едет уже по подконтрольной Украине территории», — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



По его словам, несмотря на договоренности и согласованный маршрут, эта колонна, в которой находятся несколько тысяч мариупольцев, два дня простояла заблокирована российскими блок-постами. Люди жили практически в поле.



«Мы хотели бы сказать большое спасибо волонтерам, которые кормили и помогали людям. Хотелось бы сказать спасибо водителям, которые практически третьи сутки уже на пути. Уже автобусы доезжают в Запорожье. Там многие женщины, дети, раненые. Всем им будет оказана помощь. Но самое главное, что все они уже в безопасности», – сказал Тимошенко.

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