44 танка и более тысячи солдат: Генштаб назвал новые потери россиян

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 декабря составили более 347 160 человек. За минувшие сутки украинские войска уничтожили еще 1090 захватчиков
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 5783 (+44)
- боевых бронированных машин – 10752 (+60)
- артиллерийских систем – 8175 (+38)
- РСЗО — 926 (+3)
- средств ПВО – 610 (+1)
- самолетов — 324
- вертолетов — 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6290 (+12)
- крылатых ракет – 1610
- кораблей и катеров — 22
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 10822 (+56)
- специальной техники — 1198 (+4)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения.
Ведущие новости дня: