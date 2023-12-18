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44 танка и более тысячи солдат: Генштаб назвал новые потери россиян

44 танка и более тысячи солдат: Генштаб назвал новые потери россиян

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 декабря составили более 347 160 человек. За минувшие сутки украинские войска уничтожили еще 1090 захватчиков

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков – 5783 (+44)
  • боевых бронированных машин – 10752 (+60)
  • артиллерийских систем – 8175 (+38)
  • РСЗО — 926 (+3)
  • средств ПВО – 610 (+1)
  • самолетов — 324
  • вертолетов — 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6290 (+12)
  • крылатых ракет – 1610
  • кораблей и катеров — 22
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10822 (+56)
  • специальной техники — 1198 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения.

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