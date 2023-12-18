44 танка и более тысячи солдат: Генштаб назвал новые потери россиян

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 декабря составили более 347 160 человек. За минувшие сутки украинские войска уничтожили еще 1090 захватчиков

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 5783 (+44)

боевых бронированных машин – 10752 (+60)

артиллерийских систем – 8175 (+38)

РСЗО — 926 (+3)

средств ПВО – 610 (+1)

самолетов — 324

вертолетов — 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6290 (+12)

крылатых ракет – 1610

кораблей и катеров — 22

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 10822 (+56)

специальной техники — 1198 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения.

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