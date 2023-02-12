45 "прилетов" на Сумщине и усиление вражеской группировки в Луганской области: как прошла ночь в регионах

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать. Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за минувшие сутки один обстрел из артиллерии, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 3 территориальных громад области: Миропольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской. Было зафиксировано 45 "прилетов".

Миропольская громада: по территории громады россияне били из минометов.

Зноб-Новгородская громада: днем минометный обстрел общины, удары со ствольной артиллерии.

Шалыгинская громада – артобстрел территории (вероятно из ствольной артиллерии). Во всех случаях – без последствий.

Вечером по окраине с. Запсилля Миропольской громады проведен минометный обстрел,

информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Вольнянск, Новоданиловка, Каменское, Дружелюбовка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Красное, Орехов, Малая Токмачка, Магдалиновка, Ольговка, Новоандреевка, Щербаки, Степногорск, Степное.

Есть разрушения в результате обстрелов, детали последствий уточняются.

Днепропетровщина: вчера враг трижды в день обстрелял Никопольский район, гнал с тяжелой артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Люди не пострадали. Последствия атак еще выясняются.

Харьковщина: ночью российские оккупанты нанесли по Харькову 3 ракетных удара (предварительно – ЗРК С-300). Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры и депо "Новой почты". Пожары были локализованы. Осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Госпитализирован – в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки враг обстрелял районы не менее 13 приграничных населенных пунктов области, в частности: Красное, Глубокое, Синельниково, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная. Также оккупанты нанесли авиационных ударов возле Гатище и Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово.

Вчера утром массированно обстрелян с использованием авиации Волчанск Чугуевского района. Разрушены, по меньшей мере, 13 жилых домов. Также повреждены хозяйственные постройки. Один из снарядов попал рядом со разрушенным зданием отделения полиции. Без пострадавших.

Луганщина: россияне усиливают свою группировку на Лиманском и Бахмутском направлениях, применяют авиацию. Так, за вчера они нанесли авиационные удары недалеко от Краснопоповки, Жилловки и Дибровы. Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага вблизи Белогоровки и Серебрянского лесничества.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Новоселовского, Макеевки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Новоегоровки, Стельмаховки, Червонопоповки и Серебрянского лесничества.

Ситуация в области остается сложной.

Донетчина: в течение суток обстреляны:

Константиновская громада (с.Ступочки, разрушены частные дома, ранен человек);

Кураховская громада. Под обстрелы попал частный сектор пгт. Кураховка, частный сектор пгт. Острое, окрестности с.Веселый Гай. Враг бил из артиллерии. Раненых и погибших нет.

Лиманское громада (с.Ставки — из градов, а поселки Торское, Заречное и Терны — из артиллерии. Информация о разрушениях уточняется);

Марьинская громада (Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка — под постоянными обстрелами из разных видов вооружения);

Авдеевская громада (ночью массированный артобстрел центральной части города. По линии обороны вокруг города продолжались хаотические обстрелы позиций).

Сложной остается ситуация в Соледарской громаде. Под постоянными обстрелами с.Парасковеевка. Единичные обстрелы происходили с.Федоровка, поврежден частный дом, пострадавших нет.

с.Васюковка — повреждены четыре частных дома, пострадавших нет.

с.Меньковка повреждены четыре частных дома, пострадавших нет.

В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 10 раненых.

Николаевщина: вчера днем и ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории и населенному пункту Очаковской громаде. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

Также вчера день и ночь зафиксированы враждебные попадания за пределами населенных пунктов Куцурубской громаде. Пострадавших нет.



Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Змиевку, Веселое, Николаев, Тягинку, Токаревку, Никольское, Антоновку, Станислав и Днепровское. Враг нанес авиаудару в районе Зимовщика. Из-за агрессии России за сутки пострадал 1 человек.

Новости ТСН 22:30 за 11 февраля 2023 года

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