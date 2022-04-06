45 стран мира осудили военные преступления россиян в Киевской области — Монастырский

Международные организации также осудили убийство россиянами мирных жителей в Киевской области.

Убийства гражданских в Киевской области и зверства российских оккупантов задокументированы и обнародованы во всех ведущих международных медиа. Также были продемонстрированы на весь мир во время заседания Совета Безопасности ООН после выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Военные преступления РФ в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Киевщины осудили официальные представители 45 стран на уровне глав государств, глав правительств, парламентов и внешнеполитических ведомств, а также наиболее авторитетные международные организации, такие как ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ. Европейский Союз ввел 5-й пакет экономических санкций против РФ", — отметил Монастырский.

Напомним, Россия в Совбезе ООН оговорилась, что ведет войну в Украине, а не "спецоперацию".

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