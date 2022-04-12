4500 долларов за побег из Украины: на Буковине задержали организаторов нелегального пересечения границы военнообязанными

В состав группировки входили двое местных жителей.
Правоохранители задержали двух человек в Черновицкой области, которые организовали незаконную схему пересечения границы военнообязанными.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Отмечается, что стоимость такой "услуги" составляла 4500 долларов с одного человека. Военнообязанных нелегально доставляли в Румынию.
"По данным следствия, жительница Черновицкого района совместно с местным жителем наладили схему незаконной миграции за границу граждан Украины – мужчин, которым запрещено покидать пределы государства", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Также устанавливаются другие лица, которые причастные к совершению правонарушения.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о наказаниях для мужчин-украинцев, которые сбежали за границу во время военного положения.
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