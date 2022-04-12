4500 долларов за побег из Украины: на Буковине задержали организаторов нелегального пересечения границы военнообязанными

4500 долларов за побег из Украины: на Буковине задержали организаторов нелегального пересечения границы военнообязанными

В состав группировки входили двое местных жителей.

Правоохранители задержали двух человек в Черновицкой области, которые организовали незаконную схему пересечения границы военнообязанными.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что стоимость такой "услуги" составляла 4500 долларов с одного человека. Военнообязанных нелегально доставляли в Румынию.

"По данным следствия, жительница Черновицкого района совместно с местным жителем наладили схему незаконной миграции за границу граждан Украины – мужчин, которым запрещено покидать пределы государства", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Также устанавливаются другие лица, которые причастные к совершению правонарушения.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о наказаниях для мужчин-украинцев, которые сбежали за границу во время военного положения.

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