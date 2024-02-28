"5 путей к справедливости для Украины": посол США рассказала о преследовании военных преступников

По словам Бет ван Шаак, США упорно работают над тем, чтобы восстановить справедливость и мировой порядок.

США вместе с другими странами ведут работу по разным направлениям для привлечения к ответственности лиц, совершивших военные преступления в Украине, а также виновных в преступлении агрессии.

Такое заявление сделала посол по особым поручениям Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет ван Шаак в комментарии для Укринформ.

По словам госпожи посла, несмотря на географическую удаленность от Европы, Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы восстановить и защитить мировой порядок.

Бет ван Шаак озвучила пять направлений работы, которые она назвала "путями к справедливости для Украины":

Поддержка Украины, которая настаивает на рассмотрении дела в ее собственных судах. Всесторонняя помощь международным организациям, в частности, Международному уголовному суду, и их усиление. Работа с третьими странами, привлечение их собственных правовых систем к преследованию военных преступников. Усиление американского прокурорского инструментария в правовой системе, что непосредственно находится в компетенции ван Шаак. Преследование за преступление агрессии путём создания Специального трибунала.

“Мы знаем, что преступники будут путешествовать. Они всегда так поступают, после каждого конфликта в истории, и они будут передвигаться также и после этого. Но международные следователи и прокуроры будут готовы", – подчеркнула Бет ван Шаак.

Американская дипломат также выразила уверенность, что реализация этой задачи вполне возможна, потому что над ее решением работают десятки государств, решая сложные юридические вопросы создания Специального международного трибунала.

“Нужно помнить, что за преступление агрессии не преследовали со Второй мировой войны. У нас нет прецедентов, на которые мы могли бы опираться. То, что мы сейчас делаем – это мозговой штурм, наработка идей. Мы должны все сделать правильно, гарантировать прочную правовую базу и мощную международную поддержку для трибунала, чтобы его вердикты выдержали испытание временем”, – подчеркнула посол.

Вопрос создания трибунала для расследования военных преступлений РФ обсуждался на международной конференции, недавно организованной Министерством юстиции Германии. В мероприятии приняли участие представители 38 стран, в том числе делегация США во главе с Бет ван Шаак.

Участники рассматривали две модели создания трибунала:

интернационализированный трибунал, который может судить по украинскому законодательству, предусматривающему заочное осуждение, однако, дает Путину иммунитет;

трибунал на основании резолюции Генассамблеи ООН, созданию которого может помешать позиция ряда стран.

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