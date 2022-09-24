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5 ракетных и 12 авиационных ударов: Россия снова обстреляла Украину

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5 ракетных и 12 авиационных ударов: Россия снова обстреляла Украину

Фото: Associated Press

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и сохранить контроль над временно оккупированными территориями.

Также российские захватчики продолжают обстреливать Украину ракетами и авиацией.

Об этом 24 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Россияне обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку и пытаются восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям.

"Враг и дальше цинично наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, осуществили более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным объектах на территории нашего государства, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны", — говорится в сообщении.

От вражеского огня пострадали более 20-ти населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Пруд, Южное, Малые Щербаки.

Напомним, ночью враг ударил по Запорожью.

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