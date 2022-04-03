"5 тысяч погибших граждан в Мариуполе, город разрушен на 90%" — глава Донецкой области Павел Кириленко

Инфраструктура Мариуполя почти не подлежит восстановлению.

Блокадный Мариуполь, который с первых дней марта был оккупирован российскими захватчиками, разрушен почти полностью.

90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в интервью "Суспільному".

По данным Кириленко, в городе около 5 тысяч погибших среди гражданского населения.

Также по его информации, в Мариуполе осталось около 120 тысяч человек. В городе постоянно проживало 450 тысяч. Часть – примерно 140 тысяч – уехала до начала блокады.

"По эвакуации мы выделяем отдельно Мариуполь, потому что этот блокадный город и ситуация по цифрам будет по понятным причинам корректироваться. Из Мариуполя по так называемому "зеленому коридору", по сути не работавшему, выехали 82 тысячи человек — и те, кто на собственном транспорте, и те, кто из-за налаженного нами выезда. Это по состоянию на 31 марта", — сказал он.

Напомним, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь призвал вывезти детей из Мариуполя Донецкой области, чтобы помочь защитникам бороться.

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