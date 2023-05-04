50 атак на трех направлениях: Генштаб рассказал о главных событиях на фронте за сутки

Враг атакует Лиманское, Бахмутское и Марьинское направления и прекратил наступательные действия на Авдеевском направлении.

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки, 4 мая.

Преступные обстрелы

В эти сутки, ночью, оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА “Shahed-136/131”. 18 из 24 дронов были уничтожены нашими защитниками.

Сегодня россияне нанесли 6 ракетных ударов по Краматорску и Запорожью. Нанесли 66 авиационных ударов и произвели 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где тяжелее всего

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там отражено около 50 атак россиян. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Украинцы отбивают атаки на трех направлениях

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях захватчики совершили артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки, Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровно и Бояро-Лежачие, Стукаловка, Белополье, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Караическое, Бочковое и Бударки на Харьковщине. Уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-западной окраины Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Андреевка, Грековка, Диброва, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Маркове. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Железное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 50 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов, Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Змиевка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, в течение этих суток, уничтожены 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов противника и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Украинские артиллеристы умело уничтожают врага

Что в оккупации

Российские войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медучреждения на захваченной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения под медицинские учреждения.

Так, в населенном пункте Мирное Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустраивают под военный госпиталь. При этом захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми.

Ранее в ВСУ рассказали, что россияне по-новому атаковали Украину дронами Shahed.

Читайте также: