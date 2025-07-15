50-дневный план США: сработает ли давление на Россию ради мира в Украине

Как давление Китая и Индии может повлиять на Россию: анализ от эксперта / © Associated Press

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50-дневный ультиматум США по мирному соглашению в Украине предоставляет России «много возможностей для маневра».

Такое мнение высказал аналитик по безопасности и обороне Майкл Кларк.

Дональд Трамп пригрозил ввести против России «жесткие тарифы», если не будет достигнуто мирное соглашение в Украине. По словам Кларка, «серьезный вопрос».

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Эти новые тарифы, о которых говорит Кларк, отличаются от ранее существовавших. Они ударят по странам, покупающим российское топливо, например, по Индии и Китаю. Это может вынудить Россию сильнее ощутить давление и согласиться на мир.

Аналитик также добавил, что обязательство Трампа по продаже оружия странам НАТО, которое потенциально может быть передано Украине, может изменить динамику конфликта. Он предполагает, что это может дать россиянам чувство, что они «побеждают на местах».

Напомним, 14 июля Трамп заявил, что если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение следующих 50 дней, США введут вторичные санкции. Это будут тарифы в 100% для главных торговых партнеров Москвы.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа по мирному соглашению с Украиной в течение 50 дней и пригрозил вредом инициаторам санкций.

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