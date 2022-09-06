"50 тысяч хороших русских": в Сети празднуют "юбилей" потерь российских оккупантов (фото)

Полномасштабная война в Украине длится 195-й день.
Во вторник, 6 сентября, по данным Генерального штаба Вооруженных сил, потери среди личного состава российской армии перевалили за 50 тысяч человек. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 50 150 оккупантов.
Украинцы празднуют этот "юбилей" в Сети.
"Чтобы лучше понять цифру 50 тысяч, я вспоминаю, что население Ужгорода примерно 115 тыс. Это тупо пол моего города",
"50 тысяч мертвых оккупантов не 100 тысяч, но все равно праздник",
"Ничто так не радует, как утренняя статистика потерь российских оккупантов. 50 тысяч россиян уже выполнили главную задачу спецоперации и легли в украинскую землю. Ожидаем следующей круглой цифры",
"Всех с юбилеем!! 50 тысяч хороших москалей", — написали украинцы в Twitter и Facebook.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже отреагировал на "юбилей". Он назвал 50 – цифрой сентября.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже в 195-й день (война 8 лет).
Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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