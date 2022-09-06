"50 тысяч хороших русских": в Сети празднуют "юбилей" потерь российских оккупантов (фото)

Полномасштабная война в Украине длится 195-й день.

Во вторник, 6 сентября, по данным Генерального штаба Вооруженных сил, потери среди личного состава российской армии перевалили за 50 тысяч человек. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 50 150 оккупантов.

Украинцы празднуют этот "юбилей" в Сети.

"Чтобы лучше понять цифру 50 тысяч, я вспоминаю, что население Ужгорода примерно 115 тыс. Это тупо пол моего города",

"50 тысяч мертвых оккупантов не 100 тысяч, но все равно праздник",

Фото: "Перша приватна мемарня" в Telegram

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"Ничто так не радует, как утренняя статистика потерь российских оккупантов. 50 тысяч россиян уже выполнили главную задачу спецоперации и легли в украинскую землю. Ожидаем следующей круглой цифры",

"Всех с юбилеем!! 50 тысяч хороших москалей", — написали украинцы в Twitter и Facebook.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже отреагировал на "юбилей". Он назвал 50 – цифрой сентября.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже в 195-й день (война 8 лет).

Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Изменится ли Россия после смерти Путина и какой она должна быть, чтобы наконец выдохнули все соседи

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