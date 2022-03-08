"50 вселенных, которые могли бы жить": Зеленский заявил, что за 13 дней войны в Украине россияне убили полсотни детей

"50 вселенных, которые могли бы жить": Зеленский заявил, что за 13 дней войны в Украине россияне убили полсотни детей

Зеленский назвал погибших детей "великими мучениками".

В Мариуполе, временно оцепленном российскими войсками, от обезвоживания умер ребенок. Всего с начала нападения РФ на Украину (с 24 февраля) по состоянию на 8 марта жертвами оккупантов стали 50 детей.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский перед парламентом Великобритании 8 марта.

"На 13-й день (войны России Украины против Украины – ред.) в заблокированном российскими войсками Мариуполе умер ребенок от обезвоживания. От обезвоживания... Они не пускают ни пищевые продукты, ни воду. Не дают людям, просто заблокировали, и они - в подвалах. Я думаю, все слышат — там у людей нет воды! За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников. Это страшно. Пустота вместо 50 вселенных, которые могли бы жить. А они их забрали, просто забрали ", – сказал президент.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Великобританию за помощь и призвал усиливать санкции против России, которая цинично напала на Украину, чтобы остановить войну.

Напомним, во Львове похоронили младенца, которому было всего 40 дней.

Читайте также: