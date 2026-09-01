500–700 км/ч и массированные атаки: стало известно, как Украина может охотиться на новые «Шахеды»

Противодействие БпЛА

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У Украины пока нет достаточно масштабированного решения для противодействия реактивным «шахедам» в том количестве, которое способна применять Россия.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

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По его словам, одним из вариантов противодействия реактивным беспилотникам могут стать дроны-перехватчики, способные развивать скорость 500-700 км/ч.

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«Первое — это дроны-интерсепторы, но уже со скоростью 500-600-700 километров, которые нужно дотестировать, масштабировать и запустить производство после успешных боевых испытаний», — заявил эксперт.

Боровик отметил, что боевые испытания таких систем уже продолжаются. В то же время, по его словам, переход к массовому производству требует дополнительного времени.

«Боевые испытания есть, есть проходящие неплохо информация, но и масштабирование, вы понимаете, это закупка оборудования, это закупка комплектации, это контрактирование, это увеличение количества специалистов для компании и так далее», — сказал Боровик.

Он добавил, что все эти процессы не могут произойти мгновенно.

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«То есть это тоже нужно время на это», — отметил эксперт.

Вторым возможным направлением Боровик назвал создание недорогих ракет с головками самонаведения. Такие системы, по его словам, смогут самостоятельно обнаруживать цель и поражать ее без постоянной корректировки со стороны оператора.

«Второй аспект — это дешевые ракеты с головками самонаведения. Они есть, но нужны или тепловые головки самонаведения или лазерные, которые могут детектироваться и сами бить по цели без корректировки со стороны операторов, как интерсепторы сейчас делаются и так далее», — отметил он.

Эксперт рассказал, что над разработкой таких систем работают сразу несколько команд, в том числе и его компания.

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«Над этим тоже работают несколько команд, и мы в том числе, чтобы в достаточном количестве можно было оттестировать, провести боевое крещение и соответственно масштабировать эти головки самонаведения, а ракеты есть», — сказал Боровик.

Он подчеркнул, что существуют разные типы ракет, которые можно адаптировать для таких задач.

«Они разные», — добавил эксперт.

По словам Боровика, для создания подобных систем можно использовать, в частности ракеты западного производства. Он назвал боеприпасы, применяемые комплексами HIMARS и Vampire.

«Химеры можно, и вампиры. Есть ракеты, к которым можно подсоединять эти головки и самостоятельно там выпускать такие ракеты», — заявил эксперт.

Он отметил, что такие ракеты уже есть в достаточном количестве.

«Они западного производства, но их в достаточном количестве сейчас есть», — сказал Боровик.

Еще одним средством борьбы с реактивными беспилотниками эксперт назвал переносные зенитные ракетные комплексы. По его словам, реактивные «шахеды» оставляют тепловой след, что может делать ПЗРК более эффективными против них, чем против обычных беспилотников.

«Что касается там других систем ущерба, то это ПЗРК может быть. Они лучше реагируют, чем на шахеды с двухстартовым двигателем нереактивны», — заметил Боровик.

Он объяснил, что именно тепловой след может помогать таким комплексам выявлять цели.

«Там есть тепловой след и, в принципе, ПЗРК, Стингеры, другие ПЗРК, Перуны, их нужно теперь действительно больше и в достаточном количестве закупать», — сказал эксперт.

По его словам, одним из вариантов также может быть локализация финальной сборки таких систем.

«Или делать их локализацию по сборнику конечному для того, чтобы это все было в достаточном количестве для ущерба», — добавил Боровик.

В то же время эксперт подчеркнул, что для эффективной защиты от массированных атак недостаточно иметь только отдельные образцы таких средств. Необходимо обеспечить их количество на уровне, которое позволит противостоять масштабным атакам.

Отдельно Боровик рассмотрел возможность использования боевой авиации и дорогостоящих ракетных систем противовоздушной обороны. В то же время, по его мнению, применять такие средства против дешевых беспилотников экономически нецелесообразно.

«Ну и последнее, знаете ли, пункт последней надежды — это типичная авиация и типичные средства дорогостоящие ПВО, которые бы не хотелось использовать на эти не столь дорогие недоракеты, как реактивные шахеды можно назвать», — заявил эксперт.

По его словам, дорогостоящие средства целесообразнее беречь для других типов воздушных целей.

«А уж использовать лучше это на другие типы ракет, но как вариант — это сбивание дорогими ракетами дешевых дронов», — добавил Боровик.

Боровик также прокомментировал маршрут, по которому, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские реактивные беспилотники двигаются в направлении Киева.

По словам эксперта, пролет вдоль белорусской границы может указывать на использование определенной инфраструктуры для координации полета таких дронов.

В то же время Боровик подчеркнул, что сейчас у Украины нет решения, которое можно было бы масштабировать для нейтрализации реактивных беспилотников в необходимом количестве.

«На сегодняшний день нет масштабируемого решения по обескожению реактивных дронов в том количестве, в котором необходимо», — сказал Боровик.

Таким образом, среди наиболее перспективных направлений эксперт выделяет развитие скоростных дронов-перехватчиков, ракет с головками самонаведения и увеличение ПЗРК.

В то же время, дорогие системы ПВО и боевая авиация, по оценке Боровика, должны оставаться скорее резервным средством для уничтожения таких целей.

Ранее сообщалось, что вместо ночных налетов Россия перешла к круглосуточным атакам по столице Украины скоростными реактивными беспилотниками, держа Киев в постоянной напряженности и парализуя жизнь города.

Мы ранее информировали, что массированные удары РФ по украинской экономике продолжаются уже пятые сутки подряд.

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