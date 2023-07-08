500 дней полномасштабной войны: гепрокурор рассказал о главных преступлениях РФ

Сегодня, 8 июля, проходит 500-й день от полномасштабного вторжения РФ. За это время армия захватчиков совершила более 94 военных преступлений.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Сети.

Отмечается, что армия РФ разрушила 115 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

На руках окупантов 10 500 убитых мирных украинцев, среди них — почти 500 детей.

"С первых дней полномасштабной войны мы обеспечили стабильную работу системы правопорядка. Документируем и расследуем все преступления агрессора по международным стандартам", — отметил Костин.

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По данным правоохранителей, на сегодняшний день 353 подозреваемых, 219 обвиняемых и 53 преступника получили приговоры в украинских судах.



"С международными партнерами мы создали настоящую коалицию справедливости. Результат нашего ежедневного сотрудничества с Международным уголовным судом – первый ордер на арест Путина", — рассказал генеральный прокурор Украины.

Также добавляется, что создан Международный реестр ущерба — необходим первый шаг для обеспечения компенсаций пострадавшим от войны.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр подвела итоги 500 дней широкомасштабной войны. России против Украины.

Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный, почтил украинских героев и поблагодарил всех, кто уже 500 дней сражается с российской агрессией.

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