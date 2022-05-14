500 килограммов на мирных жителей: в Кременчуге обезвредили остатки неразорвавшейся бомбы

500 килограммов на мирных жителей: в Кременчуге обезвредили остатки неразорвавшейся бомбы

В Кременчуге Полтавской области чрезвычайники обезвредили остатки ракеты, не взорвавшейся при обстреле оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, вес упавшей в мирном городе ракеты — 500 килограммов. Нашли ее возле жилого сектора.

“Для обеспечения противопожарной безопасности при обезвреживании взрывоопасного предмета привлекалось 10 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС. 14 мая в 13:10 остатки ракеты обезврежены путем подрыва на специальном полигоне вдали от населенных пунктов”, — рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, что в Одессе спасатели обнаружили две авиабомбы ФАБ-500.

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