"500 тысяч – это критически необходимый минимум": Евгений Дикий – о мобилизации в Украине

В Украине мобилизация 500 тысяч человек – это критически необходимый минимум.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "РБК-Украина".

"На самом деле эти 500 тысяч нам нужны на вчера, если не на позавчера. Вообще все, что происходит вокруг нашей мобилизации, это очень грустная история, где мы не просто наступаем на уже знакомые нам грабли, а мы по этим граблям танцуем. Мы тоже в свое время готовились к великой войне, когда весь мир нас предупреждал, что вот-вот к вам придут, даже рисовали на картах стрелочки, как именно придут, и ровно по тем стрелочкам они потом и зашли. А мы до последнего дня перед войной включительно говорили, что войны не будет, потому что мы ее не хотим", – заявил он.

По словам Дикого, у украинцев был шанс разбить российскую армию еще в 2022 году, но тогда Путни принял решение о большой мобилизации.

"Последняя такая точка неопределенности была в сентябре 2022 года. Тогда был последний шанс, что мы разобьем российскую армию силами тех людей, которые пошли в ту первую волну весной и летом 2022 года. Был шанс разбить тот контингент, который зашел к нам на СВО. И именно потому, что мы к этому приближались, Путни после того, как очень долго колебался, все же принял решение о большой мобилизации, и с того момента, как в сентябре 2022 года в России началась большая мобилизация, было очевидно, что нам, к сожалению, придется делать то же самое. Есть некоторые элементарные и очевидные вещи, через которые просто не перепрыгнуть", – рассказал он.

Эксперт объяснил, что для того, чтобы воевать с врагом значительно меньшими силами, нужно, чтобы было технологическое преимущество, как, приблизительно, у западной коалиции перед хуситами, когда против авианосцев и крылатых ракет воевали моджахеды на ослах.

"Я думаю, всем очевидно, что у нас с россиянами такой разницы нет и не будет. Мы с Россией сражаемся на одном технологическом уровне. Мы сражаемся примерно одним оружием, одними военными технологиями. Количество бойцов также должно быть сопоставимо", – отметил военный эксперт.

По словам Дикого, Украине приходится выставлять одного бойца против 10 оккупантов.

Ветеран напомнил, что за осень 2022 года в первую путинскую большую мобилизацию было набрано 450 тысяч человек, затем за 2023 год они призвали полмиллиона. То есть, по словам Дикого, всего России удалось набрать в армию миллион человек.

"Так что для нас 500 тысяч – это критически необходимый минимум. Это то, что нужно было по состоянию на позавчера. А дальше – еще спокойно добирать хотя бы по 20 тысяч ежемесячно", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в скандальный закон о мобилизации внесли важную поправку. Оборонный комитет поддержал поправку №1197 к закону о мобилизации, которая гарантирует, что если человек самостоятельно прибыл в ТЦК по отношению от воинской части, человека отправят именно в эту часть, а не куда попало.

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