"500 тысяч самоубийц": эксперт оценил, удастся ли РФ собрать полмиллиона россиян для нового наступления

Даже если России удастся собрать полмиллиона человек во время новой волны мобилизации, она все равно не сможет собрать ударную группировку для нового наступления.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко.

Также читайте В Запорожье во время путинского "перемирия" слышны звуки взрывов

"Россия не имеет танкового потенциала начала 2022 года и его восстановить никак не удастся. Даже расконсервация техники не дает нужного результата из-за большого количества танков, требующих дополнительного ремонта после хранения, а это иногда месяц и больше затрат на одну боевую машину", — заметил он.

Вторая причина, по его словам, у россиян – большие проблемы с артиллерией.

"В наступлении и обороне российская армия беспомощна без артиллерии, с которой она сейчас серьезная проблема. Лишь одна локация обеспечена приемлемым количеством арты – Бахмут, но при этом она испытывает на себе острый дефицит боекомплекта", – пояснил эксперт.

По словам Коваленко, новое наступление россиян без танкового потенциала, артиллерии и полноценного обеспечения фронта боекомплектом будет завершаться "массовым суицидом" свежемобилизованных.

Новая волна мобилизации в РФ и повторное наступление на Украину

Напомним, в украинской разведке сообщили, что 15 января Россия планирует объявить новую мобилизацию и набрать до 500 тыс. бойцов. Новоиспеченных кафиров отправят в наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в запорожской области.

Заметим, по мнению военного эксперта Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин рассчитывает в январе-феврале подготовить резервы, чтобы пойти в новое большое наступление 24 февраля – в годовщину вторжения в Украину.

Украина – надежный друг, Россия – откровенный враг: как война меняет Европу

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.