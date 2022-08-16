53-летний актер "Крепостной" пошел защищать Украину — видео

53-летний знаменитость, работавший в Донецком академическом областном драмтеатре в Мариуполе, присоединился к рядам пограничников.

Оружие в руках он берет не в первый раз. Так, с 2014 по 2017 год он воевал в зоне АТО. Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

Как вспомнил знаменитость, 24 февраля разбудила его жена и сообщила о войне. Луценко сразу поехал в театр и предупредил директора, що отправляется на фронт.

"Когда я был молод и красив, мне было 18 лет, срочную службу я служил в пограничных войсках. Когда было АТО в 2014-м я попросился именно у пограничники. Три года с пограничниками был. Ну а уже потом стал резервистом именно Госпогранслужбы", – поделился он.

Также Андрей Луценко рассказал, что сделает сразу после победы Украины над Россией.

"Прежде всего, я подарю своей жене большой-большой букет роз. Второе – я соберу всех своих студентов, у которых я веду курс актерского мастерства в Мариупольском профессиональном колледже искусств. Ну, и буду радоваться жизни. Пролистаю эту страницу и, пожалуй, очень редко буду вспоминать", – рассказал актер.

Напомним, голливудский актер Лиев Шрайбер встретился с президентом Владимиром Зеленским. Также вместе со звездой футбола Андреем Шевченко они посетили разбомбленную российскими оккупантами Бородянку.

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