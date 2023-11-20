54 боевых столкновения за сутки: в Генштабе сообщили, продвигается ли враг на востоке и юге Украины

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Командование Генштаба Украины предоставило оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 20 ноября. По информации ВСУ, в течение суток произошло 54 боевых столкновения. Враг нанес 3 авиационных удара, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорилось в вечерней сводке Гнештаба 20 ноября.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник работает в приграничных районах. Там он осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ и минирует территорию вдоль государственной границы Украины.

"Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Костобобров Черниговской области и Середина Буда Сумской области", — говорится в строительстве.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Веселовка, Константиновка, Волфин, Ходыно Сумской области; Червоная Заря, Плетеневка, Землянки, Бударки Харьковской области.

Ситуация на самых трудных направлениях боев

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где ВСУ отразили 10 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении россияне пытаются штурмовать Клищиевку, Андреевку и территорию восточнее Южного Донецкой области, где наши воины отразили 19 атак.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, Степного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражены 7 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки,

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам, как Софиевка Херсонской области и Херсону.

Контрнаступление ВСУ

Как сообщили в Генштабе, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта. Об этом стало известно от командования Генштаба. Там сообщили, как прошли сутки на полях боев и какими были потери врага.

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