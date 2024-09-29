54-летний известный актер дважды получил повестку и рассказал о его мобилизации: "Морально тяжело"

Известный украинский актер театра и кино Владимир Николаенко, который снимался в сериале "Останній москаль", рассказал, как дважды получил повестку.

Артиста призвали на службу в 54 года. После вручения повестки ему дали отсрочку на три дня, чтобы попрощаться с родными, а затем забрали в Чернигов. Впрочем, когда там узнали возраст Николаенко, то вернули обратно в Киев в ТЦК. В столице актеру вручили еще одну повестку и отправили в другую воинскую часть. Однако на службу артиста и там тоже не взяли.

"Мне вручили повестку с отсрочкой на три дня – попрощаться с родными. Отправили в Чернигов. Помню, выстроили среди леса всех новоприбывших, приехали ребята из части. Спрашивают: "Сколько лет?". Кто-то отвечает: "40". Говорят: отходите влево. Меня спрашивают: "54". Махают рукой — вправо. И со мной там оказались еще несколько моих товарищей. Нас вернули в Киев. В ТЦК сказали: "Ну, не взяли вас в эту часть, значит, пойдете в другую. Вот вам еще одна повестка". Но и там меня не взяли. Эти карусели продолжались месяц, морально было тяжело", — рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Владимир Николаенко/Фото: instagram.com/suzirja.teatr

Владимир Николаенко признается, что морально ему было тяжело, однако он не пытался избежать службы. Тем не менее, очень сильно волновалась жена актера, ведь их сын уже защищает Украину от оккупантов. Наконец, у Николаенко сейчас есть бронь от мобилизации.

"Очень непросто это пережила жена, потому что к тому времени уже находился на службе наш сын, а теперь — еще и за меня волнуйся. Говорила мне: "От переживаний подкашиваются ноги". Однако у меня не было мыслей, что надо отлинять или что-то такое.. Но впоследствии меня вернули в театр, сейчас у меня есть бронь", — поделился артист.

А вот блогер Паша Бумчик после получения повестки сбежал из Украины. Звезда Сети в своих соцсетях еще рассказывал, как незаконно пересек границу через горы и оказался в Румынии.

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