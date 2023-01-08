"59 задач от президента": Данилов рассказал о главных вызовах для Украины в 2023 году

Данилов подчеркнул, что все зависит только от украинцев и не стоит слишком рассчитывать на чью-либо помощь.

Война, начатая диктатором РФ Владимиром Путиным при поддержке российского народа, является одним из основных вызовов для Украины на 2023 год. Обязательным в этом году станет развитие нашего государства.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов анонсировал заседание СБНО, на котором будут приниматься планы Совбеза на этот год.

"Он (план) уже сформирован, там 59 задач, которые поставил президент ", – уточнил Данилов.

Секретарь СБНО также выразил мнение, что война – это и вызов, и возможности. Он пояснил, что Украина во время войны получила бесценный опыт, который будет использован во время развития страны.

"То, что мы получили во время войны, тот опыт, вы его нигде не сможете взять. Это колоссальный опыт, как нужно построить страну. Мы знаем те недостатки, которые были, мы четко понимаем, что нужно сейчас сделать, чтобы этих недостатков не было. И когда говорят, что можно, чьим-то опытом воспользоваться, когда у вас нет опыта, вам сложно что-то анализировать. Ваш опыт он бесценен. Развитие нашего государства будет обязательным, это должно быть справедливое государство. Если некоторые думают, что останется все то же, все, кто ходил и мешал развитию государства, такого не будет. Не даст наш народ дальше мешать дальше строить нашу страну", – сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас нашу страну знают все, и президент Украины Владимир Зеленский проводит много встреч для развития страны.

"Мы видим, каким образом, и где есть мощности, способности. Эта работа продолжается", — отметил секретарь СБНО.

Также читайте Есть ли перспектива прекращения боев в Украине в ближайшие месяцы: в Белом доме оценили вероятность

Данилов добавил, что у нас будет еще один вызов: "Он будет непрост. Он может подпитываться со стороны тех же наших соседей. Более того, он может питаться не только со стороны РФ, но и со стороны других некоторых игроков. Потому что мир сложен., мир непрост и считать, что у всего мира большое желание, чтобы наша страна будет номер один в мир, это тогда жить... Победителем нужно стать, мы им станем обязательно, но нужно стать мощным победителем".

"Такого таланта, как у нашего народа, нет нигде. Мы выживем в любых условиях. Наша задача — развиваться. Когда мы часто считаем и ждем помощи, имеем в виду, все зависит только от нас", — подытожил Данилов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что может ожидать Украину в начале 2023 года, в частности, в феврале.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Путин готовит новое масштабное наступление в новом году. Министр предположил, что новое наступление может начаться в феврале, но другие представители Украины считают это может произойти еще раньше, в январе.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал получение Украиной от союзников оружия, которое не удалось достать в 2022-м.

Как рассказывал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, что РФ из-за ряда проблем начинает "сыпаться" изнутри, что может привести к фатальным для нее последствиям и может положительно повлиять на будущую победу Украины.

Читайте также: