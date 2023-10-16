600 дней войны: Зеленский призвал украинцев к единству и делать все для будущего

Сегодня, 16 октября, начался 600-й день противостояния военной агрессии России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в соцсети.

По его словам, главное для украинцев сейчас – не терять время и единство, а каждый день уничтожать российских оккупантов.

“Не сдающаяся свобода обретает свободу. Свобода, опирающаяся на единство, всегда побеждает. Главное – не терять времени. Не терять единства. Не давать сомнениям разъесть волю. Каждый день придавать Украине силы. Каждый день уничтожать оккупанта. Каждый день делать все, чтобы будущее украинцев принадлежало только самим украинцам. Спасибо всем, кто сражается и работает ради свободы Украины! Вечная и светлая память каждому и каждому, кто отдал свою жизнь, чтобы наш народ сохранился”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что украинские военные продолжили контрнаступление на нескольких направлениях.

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