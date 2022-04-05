600 миллиардов долларов: Верещук рассказала об оценке потерь в результате вторжения России

РФ как государство-агрессор ХХІ века полностью компенсирует все эти потери и понесет ответственность за содеянное, отметила министр.

Вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук проинформировала об оценке потерь и ущерба, причиненного в результате войны России против Украины.

Об этом она рассказала в своем видеообращении 5 апреля.

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По предварительным подсчетам, с 24 февраля в Украине было повреждено, разрушено, уничтожено:

не менее 26 тыс. кв. м жилой площади,

533 учебных заведений,

196 заведений здравоохранения,

300 детских садов,

8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов,

129 заводов/предприятий,

свыше 22 тыс. км дорог,

266 мостов и мостовых переходов.

Верещук также сообщила, что прямые потери физической инфраструктуры по состоянию на 1 апреля составили по меньшей мере 68 млрд дол. Опосредованные потери экономики составляют около 600 млрд. дол. и каждый день будут расти.

Министерша отметила, что это лишь предварительные подсчеты нанесенного ущерба на 41-й день восьмилетней войны.

Вице-премьер также сообщила, что Минреинтеграции было назначено координировать работу всех министерств для оценки убытков. Оценка будет охватывать широкий объем потерь, которые будут определяться по 15 категориям, например, потери экономики, инфраструктуры, окружающей среды, культурного наследия и т.д.

"Хотя война и не закончена, а захватчик ежедневно разрушает нашу страну, Минреинтеграции и правительство уже начали эту работу. Именно такой подход позволит охватить все наносимые нашему государству категории как прямых, так и опосредованных потерь, включая упущенную выгоду, которую мы недополучили из-за этой захватнической войны", – рассказала Верещук.

"Россия как государство-агрессор ХХІ века полностью компенсирует все эти потери и понесет ответственность за совершенное. И вся правительственная команда приложит все свои усилия, чтобы этого достичь", — добавила вице-премьер.

Ирина Верещук рассказывает о результатах работы гуманитарных коридоров 5 апреля

Напомним, 29 марта премьер Денис Шмыгаль сообщал, что потери Украины от войны превысили триллион долларов. В эту сумму входят уже нанесенный ущерб инфраструктуре и экономике, а также будущие потери в последующие годы.

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