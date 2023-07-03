600 оккупантов и десятки единиц техники: в Генштабе назвали свежие потери России

В частности, только за сутки украинские защитники уничтожили 32 вражеские артиллерийские системы.
Потери России в живой силе в войне против Украины на утро 3 июля составляют 23 260 бойцов. Так, только за предыдущие сутки были ликвидированы или ранены 600 российских оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери российских войск на 3 июля:
- личного состава – около 23 260 (+600),
- танков ‒ 4057 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 7899 (+11),
- артиллерийских систем – 4220 (+32),
- РСЗО – 641 (+4),
- средств ПВО ‒ 391 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 309 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3573 (+16),
- крылатых ракет ‒ 1264 (+3),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6834 (+18),
- специальной техники – 590 (+7).
Напомним, российские захватчики в ночь на 3 июля запустили с юго-восточного направления по Украине 17 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинская ПВО сработала в южных, восточных и центральных областях. Удалось уничтожить 13 вражеских беспилотников, а остальные не достигли своих целей.
Добавим, в американском Институте изучения войны проинформировали, что украинские войска совершили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из участков во время операций ВСУ добились успехов.
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