600 оккупантов и десятки единиц техники: в Генштабе назвали свежие потери России

В частности, только за сутки украинские защитники уничтожили 32 вражеские артиллерийские системы.

Потери России в живой силе в войне против Украины на утро 3 июля составляют 23 260 бойцов. Так, только за предыдущие сутки были ликвидированы или ранены 600 российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российских войск на 3 июля:

личного состава – около 23 260 (+600),

танков ‒ 4057 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 7899 (+11),

артиллерийских систем – 4220 (+32),

РСЗО – 641 (+4),

средств ПВО ‒ 391 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 309 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3573 (+16),

крылатых ракет ‒ 1264 (+3),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6834 (+18),

специальной техники – 590 (+7).

Напомним, российские захватчики в ночь на 3 июля запустили с юго-восточного направления по Украине 17 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинская ПВО сработала в южных, восточных и центральных областях. Удалось уничтожить 13 вражеских беспилотников, а остальные не достигли своих целей.

Добавим, в американском Институте изучения войны проинформировали, что украинские войска совершили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из участков во время операций ВСУ добились успехов.

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