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600 оккупантов и десятки единиц техники: в Генштабе назвали свежие потери России

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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600 оккупантов и десятки единиц техники: в Генштабе назвали свежие потери России

Российские потери 3 июля 2023 г. – данные Генштаба ВСУ / Фото: gettyimages.com

В частности, только за сутки украинские защитники уничтожили 32 вражеские артиллерийские системы.

Потери России в живой силе в войне против Украины на утро 3 июля составляют 23 260 бойцов. Так, только за предыдущие сутки были ликвидированы или ранены 600 российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российских войск на 3 июля:

  • личного состава – около 23 260 (+600),
  • танков ‒ 4057 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 7899 (+11),
  • артиллерийских систем – 4220 (+32),
  • РСЗО – 641 (+4),
  • средств ПВО ‒ 391 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 309 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3573 (+16),
  • крылатых ракет ‒ 1264 (+3),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6834 (+18),
  • специальной техники – 590 (+7).

Напомним, российские захватчики в ночь на 3 июля запустили с юго-восточного направления по Украине 17 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинская ПВО сработала в южных, восточных и центральных областях. Удалось уничтожить 13 вражеских беспилотников, а остальные не достигли своих целей.

Добавим, в американском Институте изучения войны проинформировали, что украинские войска совершили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из участков во время операций ВСУ добились успехов.

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Дата публикации
Просмотры
734
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