600 тысяч новобранцев могут обернуться проблемой для Путина: эксперт назвал главную угрозу

Мобилизация в России / © Associated Press

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Массовое пополнение российской армии может усугубить проблемы с мотивацией военных, увеличить масштабы уклонения от службы и вызвать дополнительное социальное напряжение в России.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал главный редактор сайта «Эспрессо» Богдан Бачинский.

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Комментируя информацию ГУР МОУ о планах России в течение этого и следующего года мобилизовать до 600 тысяч новобранцев, Бачинский отметил, что столь масштабное пополнение армии может стать для Кремля серьезным вызовом.

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По его словам, значительная часть людей, которых планируют привлечь в армию, могут не иметь мотивации воевать.

В то же время, если распределить 600 тысяч потенциальных новобранцев примерно на 15 месяцев, в среднем речь идет о 40 тысячах людей ежемесячно. Это лишь немногим превышает нынешние темпы набора в российскую армию.

По мнению Бачинского, основной проблемой для Кремля может стать не количество мобилизованных, а готовность участвовать в войне.

«Мы понимаем, что оружие получит большое количество абсолютно немотивированных людей. И будет такое же явление, как СЗЧ, но значительно в больших масштабах, потому что огромное количество людей не захочет идти насильно воевать», — отметил Бачинский.

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Он напомнил, что после оглашения частичной мобилизации в 2022 году Россия уже столкнулась с масштабным уклонением от призыва. Тогда значительное количество россиян уезжало за границу, пытаясь избежать мобилизации.

«Когда они провели частичную мобилизацию в 22-м году, то после месяца ее проведения быстро прекратили этот процесс, потому что люди начали бежать за границу, началось массовое уклонение. Они увидели, что эти процессы не контролируют», — сказал журналист.

В то же время, по словам Бачинского, за годы войны Кремль ужесточил контроль над российским обществом и может рассчитывать, что сможет справиться с возможным недовольством.

Однако значительное увеличение численности армии все равно способно создать для российских властей новые риски.

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«Добавить сейчас в армию плюс 20-30% абсолютно немотивированных людей, которые не готовы воевать, это большой риск», — подчеркнул Бачинский.

Он предполагает, что часть новобранцев все же будет участвовать в боевых действиях. В то же время, значительное количество мобилизованных может сопротивляться или пытаться избежать участия в войне.

«Кремль идет на большой риск, и если на него пойдут, то окажутся в очень тяжелой ситуации», — подытожил Бачинский.

Ранее сообщалось, что в Кремле уже готовятся к «бунтам», силовикам расширяют полномочия перед новой мобилизацией.

Мы ранее информировали, что в РФ планируют быстро призвать в оккупационную армию несколько сотен тысяч россиян до конца текущего года и столько же в следующем.

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