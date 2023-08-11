6000 долларов за перевод военного в другое подразделение: в Одесской области задержали задержали чиновника ВГА

В Одесской области задержали чиновника одной из Военно-гражданской администрации.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

По данным правоохранителей, задержанный требовал от жены военнослужащего, получившего во время боевых действий ранения тяжелой степени, 6000 долларов США неправомерной выгоды. Чтобы избежать разоблачения и скрыть свою деятельность, привлек посредницу.

"За указанную сумму начальник сектора мобилизационной работы одной из военно-гражданских администраций обещал повлиять на уполномоченных лиц воинской части. В частности, посодействовать в принятии ими решения о выдаче «отношения» для дальнейшего прохождения военной службы в другом подразделении", — говорится в сообщении.

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В настоящее время должностное лицо задержано в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об извещении подозрения и его сообщнице.



Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Белгород-Днестровская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Накануне главу районного совета в Одесской области задержали сотрудники столичной СБУ.

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