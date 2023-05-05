620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: Генштаб сообщил о потерях россиян

Захватчики несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру пятницы, 5 мая, составляют 193 210 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 620 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 193210 (+620) человек
- танков ‒ 3710 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 7224 (+8)
- артиллерийских систем – 2978 (+16)
- РСЗО – 550 (+3)
- средства ПВО ‒ 304
- самолетов – 308
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2540 (+17)
- крылатые ракеты ‒ 947
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5916 (+30)
- специальная техника ‒ 373 (+3)
Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Читайте также: