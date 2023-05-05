620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: Генштаб сообщил о потерях россиян

Общие боевые потери России к утру пятницы, 5 мая, составляют 193 210 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 620 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 193210 (+620) человек

танков ‒ 3710 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 7224 (+8)

артиллерийских систем – 2978 (+16)

РСЗО – 550 (+3)

средства ПВО ‒ 304

самолетов – 308

вертолетов – 294

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2540 (+17)

крылатые ракеты ‒ 947

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5916 (+30)

специальная техника ‒ 373 (+3)

Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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