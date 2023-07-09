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630 оккупантов, 4 танка и 20 артсистем: Генштаб посчитал потери врага за сутки

630 оккупантов, 4 танка и 20 артсистем: Генштаб посчитал потери врага за сутки

ВСУ уничтожают на фронте окупантов / Фото: Associated Press

Противник несет потери.

Россияне несут бешеные потери в войне против Украины. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 600 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 234040 (+600) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4078 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 7964 (+11)
  • артиллерийских систем – 4366 (+20)
  • РСЗО – 668 (+7)
  • средства ПВО ‒ 413 (+3)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 309
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3685 (+19)
  • крылатые ракеты ‒ 1271
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6929 (+15)
  • специальная техника ‒ 628 (+9)

По данным Генштаба на 9 июля, российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

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