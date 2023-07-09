630 оккупантов, 4 танка и 20 артсистем: Генштаб посчитал потери врага за сутки

Противник несет потери.
Россияне несут бешеные потери в войне против Украины. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 600 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 234040 (+600) человек ликвидировано
- танков ‒ 4078 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 7964 (+11)
- артиллерийских систем – 4366 (+20)
- РСЗО – 668 (+7)
- средства ПВО ‒ 413 (+3)
- самолетов – 315
- вертолетов – 309
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3685 (+19)
- крылатые ракеты ‒ 1271
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6929 (+15)
- специальная техника ‒ 628 (+9)
По данным Генштаба на 9 июля, российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.
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