630 оккупантов, 4 танка и 20 артсистем: Генштаб посчитал потери врага за сутки

Россияне несут бешеные потери в войне против Украины. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 600 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 234040 (+600) человек ликвидировано

танков ‒ 4078 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 7964 (+11)

артиллерийских систем – 4366 (+20)

РСЗО – 668 (+7)

средства ПВО ‒ 413 (+3)

самолетов – 315

вертолетов – 309

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3685 (+19)

крылатые ракеты ‒ 1271

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6929 (+15)

специальная техника ‒ 628 (+9)

По данным Генштаба на 9 июля, российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

Читайте также: